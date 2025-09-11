Fusion Esports Groups oppkjøp av Astralis er fullført

HQ

Den danske esportsorganisasjonen Astralis har offisielt blitt kjøpt opp av den danske investorgruppen Fusion Esports Group. Som bekreftet i en pressemelding, nevnes det at laget nå vil eksistere under eierskap av Fusion, som selv ble grunnlagt av tidligereAstralis og BLAST -grunnlegger Jakob Lund Kristensen og tidligere Ninjas in Pyjamas Group COO Jonas Gundersen.

Når det gjelder hva denne avtalen vil bety for teamet, blir vi fortalt at det er en del av "globale ambisjoner" om å vokse Astralis, noe Kristensen kommenterte i en uttalelse.

"Potensialet er fortsatt enormt, både kommersielt og konkurransemessig. Vi bygger et nytt Astralis med ny energi og nye metoder, samtidig som vi holder fokus på prestasjoner. Vår første kamp er allerede fredag med en ny spiller, og tålmodighet er nøkkelen, men vår prioritet er alltid å gi spillerne de beste forutsetningene for å lykkes - på lang sikt."

Gundersen la også til følgende: "Astralis' betydning for å bringe e-sport inn på det globale mainstream-markedet kan ikke overvurderes. Det er en fantastisk arv og historie som passer perfekt med visjonen vi har satt for Fusion, som vårt første oppkjøp. Gaming fortsetter å vokse, og vi tror at neste generasjons vekst vil ta hele bransjen til nye høyder."

Første gang vi får se Astralis i aksjon under denne nye gruppens eierskap blir 12. september, når den konkurrerer på Fissure Playground #2 mot Aurora.