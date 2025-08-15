FuturLab avslører den "tilgjengelige" prisen for PowerWash Simulator 2

HQ

Vi vet faktisk ikke når PowerWash Simulator 2 vil lanseres ennå, ettersom skrubbeoppfølgeren fortsatt har et lanseringsvindu bare kjent som sent i 2025. Tilsynelatende vil dette ikke endre seg, men det er sannsynlig at den faste datoen også er rundt hjørnet, og vi sier dette fordi nå FuturLab har avslørt prisingen for prosjektet.

I en ny trailer bekrefter utvikleren at PowerWash Simulator 2 faktisk vil være et ganske rimelig spill. Prisen vil være £19.99/€24.99/$24.99, og dette er alt mens regionale priser er under vurdering for å matche eller være lavere i flere territorier.

Når det gjelder hvorfor prisen på det forventede spillet er så lav og en refleksjon av prisen på det originale spillet, har Chris Mehers, COO for FuturLab, forklart med følgende uttalelse :

"Vi er i en heldig posisjon på grunn av suksessen til PowerWash Simulator og dets lidenskapelige samfunn for å holde prisen på oppfølgeren vår så tilgjengelig som mulig. Det finnes så mange personlige anekdoter om hvordan spillet har hjulpet spillerne våre, at vi ønsket å sikre at vi kunne fortsette å tilby opplevelsen til en konkurransedyktig pris."

Du bør heller ikke frykte at den tilgjengelige prisen vil føre til en begrenset opplevelse, ettersom FuturLab lover at spillet vil debutere med 38 nivåer Career Mode, støtte for delt skjerm, en online-kampanje for fire spillere, forbedret grafikk, nye traverseringsmekanikker, utvidet utstyr, en hjemmebase som kan tilpasses og til og med katter som kan klappes. Dette vil deretter bli forsterket av en "jevn strøm" av tillegg etter lanseringen, inkludert gratis og lisensiert innhold som vil begynne å debutere så snart som månedene etter lanseringen.

FuturLabs pressemelding i forbindelse med denne kunngjøringen forklarer også litt mer om prispunktet ved å bemerke at vi befinner oss i et levekostnadsklima, at spillerne har et begrenset budsjett, at spillet er et velværeverktøy for dekompresjon, at dette prispunktet "kommer fra et sted med ekte takknemlighet", og at "håpet er at fortsatt støtte til oppfølgeren vil tillate dem å holde dette tilgjengelige prispunktet låst ved lanseringen, uten planer om å heve det."

