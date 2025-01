G-Mans stemmeskuespiller legger ut en kryptisk teaser

HQ

Mange av oss trodde aldri vi skulle få se Half-Life 3. Valve har det med å ikke kunne telle til tre, og det er så lenge siden vi har sett noe Half-Life-relatert (før Alyx kom) at mange av oss trodde universet var noe som lå i fortiden.

Men flere og flere rykter fortsetter å dukke opp, og den siste informasjonen som får folk til å tro at det endelig skjer, er et kryptisk innlegg fra G-Mans stemmeskuespiller Mike Shapiro. Shapiro er ikke kjent for å legge ut innlegg, og kom sist ut av treverket for Alyx.

I videoen nedenfor (via PCGamesN) sier Shapiro med sin G-Man-stemme "Måtte det neste kvarte århundret by på like mange uventede overraskelser som det første årtusenet gjorde. Men tiden er flytende, som musikk... Vi ses i det nye året."

Folk kommer til å plukke fra hverandre hvert ord i dette innlegget, men inntil vi får noe mer substansielt, forblir vi skeptiske til at dette er starten på publisiteten til Half-Life 3.