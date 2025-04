G2 Esports avslører sin midlertidige erstatning for m0nesy

HQ

Bare i går rapporterte vi om den offisielle kunngjøringen om at Ilya "m0nesy" Osipov hadde blitt anskaffet av Team Falcons og derfor hadde gått ut og avsluttet sin periode med G2 Esports. Dette etterlot et hull i det europeiske lagets Counter-Strike 2 -oppstilling, et hull som vi nå vet blir fylt av en lånt spiller.

G2 Esports G2 har inngått en avtale med Monte om å låne Aleksander "hades" Miśkiewicz frem til slutten av juni. Dette vil bety at G2 har sin liste låst på plass for PGL Astana 2025, IEM Dallas, og BLAST Major Austin også.

Tror du at Hades vil hjelpe G2 med å nå sine mål i CS2-konkurransen?