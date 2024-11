G2 Esports er BLAST Premier: World Final-mestere

HQ

2024 Counter-Strike 2 konkurransekrets er for det meste pakket inn nå. I løpet av helgen ble BLAST Premier: World Final avsluttet, etter at åtte av de beste lagene fra hele verden strømmet til Singapore for å konkurrere om en del av en premiepott på 1 million dollar. Med den turneringen i bøkene kan vi nå rapportere om en seierherre.

G2 Esports har ganske mye avkortet et av sine beste Counter-Strike år på rekord ved å vinne World Championship og sikre $ 500,000 XNUMX av den totale premiepotten. Laget overvant Team Spirit i den store finalen for å sikre arrangementet, og med dette i bakhodet har G2 nå notert seg for tre store seire i år, etter også å ha vunnet IEM Dallas i juni og BLAST Premier: Fall Final i september også.

Det vil være et siste arrangement for lag å delta og konkurrere i, med dette er Perfect World Shanghai Major som starter for fullt i slutten av november og avsluttes i midten av desember. 24 lag vil dukke opp i denne turneringen der 1.25 millioner dollar vil være på linjen.