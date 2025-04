G2 Esports forlenger Caps til slutten av sesongen 2027

HQ

G2 Esports har kunngjort at de har bestemt seg for å binde League of Legends midtbanespiller Rasmus "Caps" Borregaard Winther i overskuelig fremtid. Til tross for noen kontraktsproblemer midt i 2025-sesongen, har de to kommet til enighet om en avtale som gjør at Caps fortsetter å bære G2s signaturfarger helt til slutten av 2027-sesongen.

Dette ble bekreftet i et innlegg på X, hvor vi blir fortalt følgende: "Legacy. Dynasti. Caps. Kontrakt fornyet til utgangen av 2027."

Det er ikke nevnt noe om kontraktsverdi og størrelse, men dette vil uten tvil berolige mange G2-fans, ettersom resten av spillerne i det minste er bundet til kontrakter frem til slutten av 2026-sesongen.