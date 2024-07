G2 Esports gjør en rekke endringer i Counter-Strike 2 vaktliste

HQ

G2 Esports har hatt et veldig imponerende løp på profesjonelle Counter-Strike 2 -arrangementer for sent, men selv med dette i bakhodet ønsker organisasjonen å holde seg på tærne ved ofte å hente inn nytt talent.

I det siste har dette ført til anskaffelse av en spiller og benking av en annen. Spesielt er det Mario "malbsMd" Samayoa som er anskaffet fra M80, noe som fører til at Rasmus "HooXi" Nielsen må abdisere sin startrolle og ta en plass på benken.

Dette kommer også bare et par uker etter at laget bestemte seg for å benke Nemanja "nexa" Isaković også, noe som ytterligere sementerer planene om å stadig oppdatere og reformere det konsistente og stadig bedre laget.