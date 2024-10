G2 Esports har avsluttet sitt Dota 2 partnerskap med Invictus Gaming

HQ

Tilbake på slutten av 2023 kunngjorde G2 Esports planer om å slå seg sammen med Invictus Gaming for et Dota 2 -partnerskap som ville se de to organisasjonene komme sammen for å drive en konkurransedyktig vaktliste på scenen. Vel, det ser ut til at partnerskapet ikke har vært så vellykket som forventet, ettersom 10 måneder senere har partnerskapet kommet til en slutt.

Som nevnt i et sosialt innlegg, blir vi fortalt: "Vi vil takke iG for å hjelpe oss med å utvide vår tilstedeværelse i Kina og lansere vårt første team i regionen. Vi vil også takke våre G2 x iG Dota 2 spillere for å representere G2 på verdensscenen."

G2 Esports har sagt at bare fordi dette partnerskapet har kommet til en slutt, betyr ikke det at lagets store planer i Kina kommer til en slutt. G2 bekrefter: "Vi er fortsatt forpliktet til å bygge vår fanbase i Kina. Vi vil fortsette å støtte våre lokale fans, og vi håper å være tilbake med mer i fremtiden, se dette rommet.

Det er uklart hva fremtiden bringer for G2 Esports i en verden av konkurranse Dota 2.