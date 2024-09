HQ

G2 Esports vil være i markedet for en erstattende Valorant-stjerne, da det nylig er bekreftet at et av de fem medlemmene forlater laget og ønsker å utforske alternative muligheter.

Nærmere bestemt er det Jacob "isete" Lange som går videre fra Valorant Champions Tour-partnerteamet. Det er uklart hva fremtiden vil holde for Icy eller på samme måte hvem G2 Esports ser på som erstatning for ham foran 2025-sesongen som starter på nyåret.

Hvem mener du G2 Esports bør signere som erstatning?