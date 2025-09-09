G2 Esports kronet BLAST Open London-mestere

HQ

I løpet av helgen ble den største Counter-Strike 2 av arrangementet som fant sted i Storbritannia avsluttet, da BLAST Open London -turneringen, også kjent som BLAST Open Fall 2025, holdt sin store finale.

Arrangementet så Team Vitality forsøke å komme tilbake til form og sine nylige vinnende måter, et forsøk som ble hindret av G2 Esports, som reiste seg til utfordringen og beseiret det franske laget og hevdet trofeet for sine egne.

Resultatet endte med en knepen 3-2-seier i favør av G2 Esports, og med dette resultatet reiser laget hjem med 150 000 dollar i premiepenger pluss tre Frequent Flyer Tokens som betyr at organisasjonen får en større andel av sesonginntektene på BLAST på 2 millioner dollar når de deles ut på slutten av året.

Når det gjelder hva som skjer videre for G2 Esports, vil laget konkurrere i Fissure Playground senere denne uken før de drar til Sverige for ESL Pro League Season 22 om et par uker.