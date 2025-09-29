G2 Esports kronet LEC Summer Finals-mestere

HQ

I går var en massiv dag for konkurransedyktig League of Legends, da det betydde slutten på mange av de regionale ligaene for sesongen 2025. Dette inkluderte League of Legends EMEA Championship, som var vertskap for Summer Finals i Madrid foran et live publikum.

Etter en utmattende rekke med action, så finalen G2 Esports og KOI mot hverandre igjen, og gjentok den øvre bracket-finalen fra to uker siden. Til slutt så det også en gjentakelse, da G2 Esports viste seg å være det bedre laget, overvinne KOI på en overbevisende 3-0 måte og hevde 2025 LEC -trofeet for sitt eget.

Dette betyr at LECs tre Worlds 2025-kandidater er G2 Esports, KOI, og Fnatic, hvor Fnatic får plassen etter å ha eliminert Karmine Corp i semifinalen i den nedre braketten og deretter tapt for KOI i finalen i den nedre braketten for å sikre tredjeplassen i turneringen.