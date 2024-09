G2 Esports kronet som BLAST Premier: Fall Final 2024-mester

HQ

Sesongen 2024 BLAST Premier Counter-Strike 2 er i sluttfasen. Etter noen dager med action har den nest siste Fall Final -turneringen kommet til en slutt, og med det i bakhodet har vi nå en seierherre å rapportere om.

For i år var laget som kom ut på toppen G2 Esports, som beseiret Natus Vincere i finalen for ikke bare å sikre $ 200,000 XNUMX i premiepenger, men også å slå en billett til World Final i desember.

Dette resultatet bekrefter også at 2024 er en ganske vellykket sesong for G2 Esports, som også gikk til topps i IEM Dallas 2024 -arrangementet i juni, og organisasjonen vil utvilsomt forsøke å kapitalisere på denne nylige suksessen for å sikre resultater i Rio de Janeiro for den kommende IEM-turneringen og på World Final om noen måneder også.