G2 Esports og GiantX vil kjempe om det i Valorant Spotlight Series EMEA-finalen neste uke

Mens Valorant Champions Tour sesongen er over for 2024, er det fortsatt mye konkurransedyktig Valorant å glede seg over og sole seg i. Et slikt arrangement er det pågående Spotlight Series, som for EMEA-regionen har pågått den siste uken. Faktisk har den pågått så lenge at vi nå har finalistene klare.

Etter en hektisk konkurranse har både G2 Esports og GiantX kvalifisert seg til den store finalen, som arrangeres allerede i neste uke, under Paris Games Week, og den 24. oktober. Lagene skal kjempe om et trofé og den største delen av premiepotten på 25 000 euro som gjenstår.

Hvem tror du har størst sannsynlighet for å gå til topps på Spotlight Series?