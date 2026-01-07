G2 Esports samarbeider med Nord Esports for å opprette League of Legends team G2 Nord

HQ

G2 Esports har avslørt at den i den kommende sesongen av konkurransedyktig League of Legends, vil den både ha tilstedeværelse i den fremste League of Legends EMEA Championship som G2 Esports, men også i DACH EMEA Regional League kjent som Prime League som en del av en ny samarbeidstropp opprettet med Nord Esports.

G2 Nord, som det er kjent, har blitt dannet, med dette som et ERL-lag som vil se ut til å konkurrere i den lavere divisjonsturneringen med den hensikt å "bygge det sterkeste League of Legends laget i Tyskland, etablere seg som en topp EMEA Masters-kandidat og utvikle spillere med stort potensial innenfor G2s etablerte konkurranseramme."

Teamet vil ha ressursene og verktøyene som det fremste LoL-teamet har tilgang til, og i henhold til den bekreftede listen er dette kunngjort som følger.



Topp: Francesco "Shelfmade" Cardia



Jungle: Mark "Markoon" van Woensel



Midt: Alex "Toasty" Chea



AD Carry: Khalil "Rin" Sahraoui



Støtte Timo "Tockimo" Bock



Hovedtrener Nicolas Perez



Vi forventer nyheter om hvor vi først får se laget i aksjon i løpet av de kommende ukene.