G2 Esports tar LEC-sesongfinalen

G2 Esports viser seg nok en gang å være et helt annet dyr under press, og har vunnet LEC Season Finals Grand Final, og tar ned Fnatic 3-1 i serien.

Med denne seieren, som er imponerende i seg selv, fullfører G2 en perfekt hjemmekamp som fansen kaller LEC Grand Slam.

Organisasjonen er den første som noensinne har gjort dette, ettersom formatet med tre delfinaler og en sesongfinale er relativt nytt. Likevel er nivået av konsekvent dominans på hjemmebane som denne G2 -listen viser, ekstremt imponerende - de har vunnet vinter-, vår-, sommer- og nå sesongfinaler.

I det som har blitt en ny tradisjon, tok Fnatic tapet på haken, og mildnet slaget for fansen med litt humor via deres X-profil :

Som alltid for Fnatic fans i nyere tid, var det øyeblikk i serien, men det er fortsatt en lang vei å gå før organisasjonen virkelig kan konkurrere med sin sagnomsuste rival på lik linje.

I tillegg er noen forbannelser rett og slett for mektige til å overvinne :

Men, for å avslutte på en positiv måte for alle involverte, Worlds er rett rundt hjørnet, og det kommer til Europa. Det er på tide å komme sammen, sikte høyt og slå hardere, og vise en gang for alle at LEC er best i Vesten.