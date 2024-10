G2 Gozen fortsetter Valorant Game Changers-dominans med tredje EMEA-seier på sesongen

HQ

Det er kanskje ingen lag i den nåværende hele Valorant konkurransescenen som har vært på et mer dominerende løp enn G2 Esports 'all-kvinneside G2 Gozen. Listen er en sikker favoritt i hver turnering den går inn i, noe som for 2024-sesongen har resultert i seier etter seier etter seier. Listen har nå lagt til et nytt trofé i samlingen.

Etter å ha vunnet Valorant Champions Tour: Game Changers EMEA Stage 1 og Stage 2, har G2 Gozen nå også gått til topps i turneringen Stage 3. Med dette resultatet har G2 Gozen sikret seg billetten til Game Changers Championship (noe de også gjorde med de to siste seirene...), der laget utvilsomt vil være en favoritt til å fortsette den gode formen og gå til topps også på den globale scenen.

Tror du at G2 Gozen også kan ta en seier på World Championship?