G2 Gozen låser ned sin leder i spillet Valorant med to års kontraktsforlengelse

G2 Gozen har faktisk gått gjennom litt av en gjenoppbyggingsfase for sent, da april så lagets hovedtrener avreise, deretter Petra "Petra" Stoker på vei til benken mens hun utforsker andre muligheter, med sin rolle på laget fylt av Esllene "Akita" Xu, mens Drew "DrewSpark" Spark-Whitworth ble med som erstatningshovedtrener. Med så mye bevegelse vil det uten tvil avgjøre mange G2-fans å høre at laget også ønsker å ha litt konsistens også, ettersom organisasjonen har kommet til enighet om å forlenge Michaela "mimi" Lintrup.

Lagets leder i spillet har signert en to-årig kontraktsforlengelse som ser henne bundet til G2 Gozen til slutten av 2027-sesongen. Når dette er tilfelle, vil G2 uten tvil presse på for å beholde sin dominans i Game Changers EMEA -kretsen, samtidig som de prøver å nok en gang komme over streken og vinne en World Championship, noe den ikke har gjort siden 2022.