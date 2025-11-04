G2 Gozen tilbake på toppen med Valorant Game Changers EMEA Stage 3-seier

HQ

I fjor, til tross for at de ikke klarte å vinne Valorant Game Changers Championship, var et år som handlet om G2 Gozen i EMEA-avdelingen, da kvinnelaget vant hver av de tre etappene og deretter ble tredje i Championship også. 2025 har ikke vært like snilt, da G2 Gozen ikke vant verken den første eller andre turneringen, men er nå tilbake på sporet på den mest avgjørende tiden av året.

I løpet av helgen ble EMEA Stage 3 -arrangementet avsluttet, og i det arrangementet klarte G2 Gozen å overvinne Twisted Minds Orchid og løfte trofeet og kreve pengepremien på $ 17.4K.

Med denne turneringen nå i bøkene, vet vi i det minste de 10 lagene som vil være til stede i mesterskapet, med lagene som er seedet som følger.

Øvre brakettrunde 1:



Ninetails vs. Nova Esports GC



MiBR GC vs. GiantX GC



Kvartfinale i øvre brakett:



G2 Gozen vs. Vinneren av Ninetails / Nova



Team Liquid Brazil vs. KRU Blaze



Shopify Rebellion Gold vs. Vinneren av MiBR / GiantX



Xipto GC vs. Karmine Corp GC



Game Changers Championship starter 20. november og varer i 10 dager, og det hele skal foregå i Sør-Korea, på Seouls LoL Park. Hvem tror du kommer til å gå av med seieren, kanskje G2 Gozen kan vende tilbake til fjelltoppen slik den gjorde i 2022?