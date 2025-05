G2 Hel skriver historie ved å bli det første kvinnelaget som rykker opp til Tier 2 League of Legends esports

HQ

Mens noen esports har dedikerte kvinnekretser som er designet for å fremme inkludering og fungere som en plattform for å oppmuntre kvinnelig esportsutvikling, ligger League of Legends bak på denne fronten. Kvinnelag og kvinnelige spillere må kjempe mot oddsene for å konkurrere profesjonelt, og selv om det har vært utfordrende, er det én organisasjon som gjør fremskritt.

Nylig ble G2 Hel, det kvinnelige søsterlaget til G2 Esports, forfremmet til Liga Nexo, European Regional League som opererer i Spania. Dette betyr at laget er det første kvinnelaget som har rykket opp til Tier 2-konkurranser League of Legends.

G2 Hel blir med Kawaii Kiwis og Monta Club som de to andre lagene som rykket opp i løpet av Split 2 Relegations for ERL. Det er ikke satt noen dato for når Split 3 skal starte, men laget får i oppgave å møte nye utfordringer som Oxygen Gaming, vinnerne av Split 2s Playoffs, når det hele sparkes i gang.