G2 kunngjør ny LoL-liste på vei inn i 2025

Etter deres exit på 2024 Worlds-turneringen, League of Legends lag G2 har gått tilbake til tegnebrettet ser det ut til, og hentet noen nye talenter for å gjøre et bedre løp i 2025.

G2 erstatter den svenske jungleren Yike med den franske jungleren SkewMond, og Labrov blir den nye støttespilleren for laget, og bytter ut den slovenske støttespilleren Mikyx. Laget kunngjorde nyheten på Twitter / X (via Esports News UK) med en komisk sketsj.

Denne nyheten kommer etter at assistenttrener Duffman har sluttet, og dermed ser det ut til at G2 virkelig rister om på ting før de går inn i neste sesong.