Gå bak kulissene på Spider-Man: Brand New Day i den nyeste teaseren

I går ble The Punisher: One Last Kill på Disney+ og serverte fansen av Marvel Cinematic Universe den neste historien i den store verden. Nå som dette spesialshowet har hatt premiere, er det neste MCU-prosjektet for 2026 kassasuksessen Spider-Man: Brand New Day. Selv om vi utvilsomt forventer at Marvel Studios vil komme med en ny hovedtrailer for denne filmen etter hvert som vi nærmer oss premieren den 31. juli, har vi foreløpig delt en ny video bak kulissene sammen med en ekstra plakat.

I det korte klippet ser vi hovedrolleinnehaver Tom Holland og regissør Destin Daniel Cretton snakke om hva som ligger bak den lovende filmen, mens klipp fra produksjonen gir oss en smakebit av stuntene som er planlagt. Mye ser ut til å være fra opptakene som fant sted i Glasgow i august 2025, men det er noen få andre godbiter, inkludert et veldig kort glimt av et snødekt sett der vi ser Spidey med en lue og en gilet.

Igjen, dette er også på toppen av en ny plakat som ser Peter Parker/Spidey i jakke, noe som tyder på at mens premieren vil skje midt på sommeren på den nordlige halvkule, vil mye av handlingen foregå i et mer kjølig og frostig New York City.