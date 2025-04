Gaijin forynger War Thunder esports med Championships Series

HQ

Hvis du ikke allerede var kjent med konkurransekretsen War Thunder, vil du snart være det. Gaijin Entertainment har kunngjort planer om å forynge scenen med et nytt War Thunder Championships Series -oppsett, som vil tilby action i ni måneder av kalenderåret og være delt inn i fire store cuper.

WTCS vil starte sin første sesong i april når Titan Major skjer. Dette starter med to helger med kvalifisering i april, som deretter følges av to helger med finaler i mai. Når dette er gjort, vil et lignende oppsett bli brukt for Major II: Armored Apex og Major III: Air Superiority, i henholdsvis juni og juli og september og oktober.

Det blir en bye-month i august, og årets fjerde og siste Major er også planlagt i november og desember, men denne blir litt annerledes. Denne er kjent som Grand Final: Thunder Cup, og vil vare i tre uker, der de beste lagene skal kjempe om å bli verdensmester.

Når det gjelder belønningene for denne sesongen, vil Grand Final: Thunder Cup ha en premiepott på € 15,000, men sesongen vil også servere over 400,000 Golden Eagles verdt av belønninger også, med dette er valuta som kan brukes i spillet.

Mens WTCS snart begynner, kan vi også se frem til samfunnsarrangementer i Kina i mai, Frankrike i juli, Polen i august, Tyskland i oktober og Portugal i november.

Følg med for mer konkret informasjon om datoer for WTCS.