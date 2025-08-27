Gaimin Gladiators trekker seg fra The International 2025 med henvisning til at spillerne ønsker å "konkurrere uavhengig"

HQ

The International 2025 vil ikke lenger inneholde en opptreden fra Gaimin Gladiators, ettersom organisasjonen har bestemt seg for å trekke seg fra arrangementet, med henvisning til årsakene til at spillerne ønsker å "konkurrere uavhengig".

I en uttalelse forklarer laget: "Til tross for vår beste innsats har lagets representanter formidlet at spillerne foretrekker å konkurrere på egenhånd, uten å representere Gaimin Gladiators-fanen.

"På grunn av reglene som regulerer endringer i spillerstallen, kunne vi ikke garantere en stabil eller kvalifisert lagoppstilling til årets TI. Under disse omstendighetene var det eneste gangbare alternativet å trekke oss formelt."

Det merkelige med dette er at siden noen av spillerne har gått ut og uttrykt at dette ikke stemmer, med Quinn "Quinn" Callahan som sier: "Vi kommuniserte eksplisitt, skriftlig, at vi var klare, villige og i stand til å konkurrere i The International under Gaimin Gladiators-banneret. Gaimin Gladiators nektet imidlertid å la oss gjøre det."

Organisasjonen har likevel bemerket at den har satt sitt juridiske team til å vurdere situasjonen, med planer om å dele en fullstendig og mer åpen oppdatering "så snart som mulig".