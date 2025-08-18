Gal Gadot knytter Snøhvits dårlige prestasjoner til Israel-kontroversen

HQ

Snøhvit ble en stor flopp for Disney. Kritikerne var ikke imponert, publikum holdt seg unna, og til slutt gikk filmen langt fra i null. Noe av fiaskoen kan forklares med kontroversene rundt både Gal Gadot og Rachel Zegler. Zegler hadde vært åpent kritisk til filmens historie og ble til og med kalt en "vandrende PR-katastrofe", mens Gadots uttalte støtte til Israel og hennes tidligere tjeneste i det israelske militæret førte til oppfordringer om boikott fra flere grupper.

Nå har Gal Gadot tatt opp situasjonen i et intervju med det israelske programmet The A Talks, og hun virker ganske sikker på hvorfor filmen underpresterte :

"Først og fremst må jeg si at jeg virkelig likte å spille inn denne filmen. Jeg likte til og med å jobbe med Rachel Zegler. Vi lo, vi snakket, og det var morsomt. Jeg var sikker på at denne filmen kom til å bli en kjempesuksess. Og så skjedde 7. oktober, og det som skjer i alle slags bransjer, og også i Hollywood, er at det er et stort press på kjendiser for at de skal uttale seg mot Israel. Jeg kan alltid forklare og prøve å gi folk i verden en kontekst om situasjonen og virkeligheten i Israel, og det gjør jeg alltid. Men til syvende og sist gjør folk seg opp sin egen mening. Og jeg ble skuffet over at filmen ble så utrolig påvirket av alt dette, og at den ikke gjorde det bra på kino."

