Galarian Yamask og eksklusive versjoner av Gengar og Sableye inntar Pokémon GO i Halloween-event

Halloween er om bare litt over en uke, og utviklerne hos Niantic har ikke glemt det. Mellom 23. oktober og 3. november får spillere muligheten til å fange noen eksklusive spøkelse-type pokémon.

Under eventet er sjansen større for at du møter på spøkelses-typer, og de dukker også oftere opp i raids og egg. Galarian Yamask, som debuterte i Sword og Shield inntar for første gang Pokémon GO, og du kan også møte Gen 4-favoritten Spiritomb ved å fullføre spesifikke Field Research-oppgaver. I tillegg til dette kan du også fange eksklusive varianter av Gengar og Sableye, som du kan se på bildet nedenfor. Sableye ser virkelig bedårende ut utkledd som Litwick.

Det er også mer tillegg enn det som er nevnt over, og du kan klikke her for en komplett oversikt over hva oppdateringen introduserer.