Galaxies Autumn 2025 Showcase lover nyheter og oppdateringer fra over 50 spill

Det er uklart når neste skifer av førsteparts showcases vil skje, ettersom Xbox, PlayStation og Nintendo alle har sine line-ups på plass for resten av året og til og med noe i begynnelsen av 2026 også. Vi har The Game Awards å se frem til i desember, men utover det er det ganske dystert for utstillinger. Heldigvis er Galaxies her for å endre det nok en gang.

Om mindre enn 10 dager, den 23. oktober, avholdes Galaxies Autumn 2025 Showcase, med start kl. 20:00 BST/21:00 CEST, og nå som det nærmer seg, vet vi hva vi kan forvente oss av sendingen.

I en pressemelding får vi vite at vi kan se frem til kunngjøringer fra over 50 spill, inkludert seks verdenspremierer, eksklusive avsløringer og demodroppinger.

Når det gjelder noen teasere, blir vi fortalt at Unifiq vil vise frem en "ambisiøs overlevelsesopplevelse i åpen verden", mens PlaySide vil presentere "første Dumb Ways to Die-tittel noensinne for PC og konsoll", med utgivelsesdatoen for Mouse: P.I. For Hire som også skal deles. Dette kommer i tillegg til tre oppdateringer fra Team17s indieutviklere, Nacon som viser frem Cthulhu: The Cosmic Abyss og Edge of Memories, og Saber Interactive som tilbyr mer fra Painkiller, som nettopp vil ha blitt lansert når utstillingsvinduet ankommer. Og vent, det er mer! Kepler vil vise Solasta II, Motion Twin vil presentere Windblown igjen, Piece of Cake Studios vil fokusere på Dark Hours, emptyvessel vil tilby Defect, og Playstack har mer å dele om en "new co-op shenanigans delivery simulator".

Det er også så mange andre utviklere som lover avsløringer, så ta en titt nedenfor for mer av et sammendrag :



Secret Mode - Instruments of Destruction og Escape the Backrooms



Fireshine Games - A.I.L.A., Denshattack! og Far Far West



Owlcat Games - Rue Valley og Shadow of the Road



Noodle Cat Games - Cloudheim



Big Fan Games - Warhammer 40,000: Boltgun 2



Crosswind Crew - Crosswind



ESDigital Games og Far Far Games - Bylina



Megabit Publishing - Clawpunk



Blumhouse Games - Sleep Awake



Kwalee - Ground Zero, Hark The Ghoul, Talespinner og Town to City



Alibi Games - Egging On



Hip Flask Games - The Bureau of Fantastical & Arcane Affairs



Apomo - Apomo District



Og til slutt vil følgende utviklere/utgivere være til stede og presentere TBC-avsløringer :



1TK



Code Coven



Devolver Digital



Elos Games and Arts



Everflux Games



Excalibur Games



FluidFury Interactive



JSS Games



Pantaloon



Red Rover Interactive



Tiny Dragon Games



Tomorrow Head Studios



Ikke glem å stille inn på showet for å få med deg alle disse nyhetene når de avsløres live.