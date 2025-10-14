Galaxies Autumn 2025 Showcase lover nyheter og oppdateringer fra over 50 spill
Det blir også seks verdenspremierer, i tillegg til eksklusive avsløringer og demoer.
Det er uklart når neste skifer av førsteparts showcases vil skje, ettersom Xbox, PlayStation og Nintendo alle har sine line-ups på plass for resten av året og til og med noe i begynnelsen av 2026 også. Vi har The Game Awards å se frem til i desember, men utover det er det ganske dystert for utstillinger. Heldigvis er Galaxies her for å endre det nok en gang.
Om mindre enn 10 dager, den 23. oktober, avholdes Galaxies Autumn 2025 Showcase, med start kl. 20:00 BST/21:00 CEST, og nå som det nærmer seg, vet vi hva vi kan forvente oss av sendingen.
I en pressemelding får vi vite at vi kan se frem til kunngjøringer fra over 50 spill, inkludert seks verdenspremierer, eksklusive avsløringer og demodroppinger.
Når det gjelder noen teasere, blir vi fortalt at Unifiq vil vise frem en "ambisiøs overlevelsesopplevelse i åpen verden", mens PlaySide vil presentere "første Dumb Ways to Die-tittel noensinne for PC og konsoll", med utgivelsesdatoen for Mouse: P.I. For Hire som også skal deles. Dette kommer i tillegg til tre oppdateringer fra Team17s indieutviklere, Nacon som viser frem Cthulhu: The Cosmic Abyss og Edge of Memories, og Saber Interactive som tilbyr mer fra Painkiller, som nettopp vil ha blitt lansert når utstillingsvinduet ankommer. Og vent, det er mer! Kepler vil vise Solasta II, Motion Twin vil presentere Windblown igjen, Piece of Cake Studios vil fokusere på Dark Hours, emptyvessel vil tilby Defect, og Playstack har mer å dele om en "new co-op shenanigans delivery simulator".
Det er også så mange andre utviklere som lover avsløringer, så ta en titt nedenfor for mer av et sammendrag :
- Secret Mode - Instruments of Destruction og Escape the Backrooms
- Fireshine Games - A.I.L.A., Denshattack! og Far Far West
- Owlcat Games - Rue Valley og Shadow of the Road
- Noodle Cat Games - Cloudheim
- Big Fan Games - Warhammer 40,000: Boltgun 2
- Crosswind Crew - Crosswind
- ESDigital Games og Far Far Games - Bylina
- Megabit Publishing - Clawpunk
- Blumhouse Games - Sleep Awake
- Kwalee - Ground Zero, Hark The Ghoul, Talespinner og Town to City
- Alibi Games - Egging On
- Hip Flask Games - The Bureau of Fantastical & Arcane Affairs
- Apomo - Apomo District
Og til slutt vil følgende utviklere/utgivere være til stede og presentere TBC-avsløringer :
- 1TK
- Code Coven
- Devolver Digital
- Elos Games and Arts
- Everflux Games
- Excalibur Games
- FluidFury Interactive
- JSS Games
- Pantaloon
- Red Rover Interactive
- Tiny Dragon Games
- Tomorrow Head Studios
Ikke glem å stille inn på showet for å få med deg alle disse nyhetene når de avsløres live.