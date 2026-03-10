Game Boy Camera får nytt liv takket være en smart Raspberry Pi-løsning

HQ

Det er få tilbehør i spillhistorien som er så sjarmerende og bisarre som Game Boy Camera. Det lille kameraet fra slutten av 1990-tallet tok uskarpe svart-hvitt-bilder i 128×112 piksler, men klarte likevel å bli et kultfenomen blant retronørder. Nå får denne noe særegne dingsen nytt liv.

En utvikler har kommet opp med en løsning som gjør det mulig å overføre bilder fra Game Boy Camera direkte til en moderne smarttelefon, og dermed lagre dem og gjøre disse små "mesterverkene" litt enklere å dele.

Trikset er basert på en adapter som bruker en Raspberry Pi Pico og får enheten til å fungere som et USB-Ethernet-grensesnitt. Resultatet? De pikselerte 90-tallsbildene dine kan sendes direkte til telefonen via USB-C og lagres som PNG-filer, klare til å deles, redigeres eller arkiveres digitalt.

Kort sagt, det er et glimrende alternativ for de som ikke har muligheten til å skrive ut bildene sine via den like merkelige Game Boy Printer. Det er imidlertid en liten hake. Løsningen selges ennå ikke som et ferdig kit. Hvis du vil prøve den, må du få tak i en Raspberry Pi Pico, en Game Boy-link-kabel og en spenningsomformer, og deretter bygge adapteren selv.

Eier du et Game Boy Camera, og er dette noe du kunne tenke deg å prøve?