Game Changers Championship arrangeres i Tyskland i november

Jeg har personlig aldri forstått hvorfor det er kjønnsbarrierer på plass i esports med tanke på de vanlige fysiske forskjellene i vanlig sport kjønnsdeling bør ikke og gjelder ikke her, og tydeligvis Riot Games føler det på samme måte og ser på hvordan man bedre kan slå sammen sine Valorant og Game Changers scener.

I en ny artikkel får vi vite at de beste Game Changers -lagene nå vil kvalifisere seg og få plass i Valorant Challengers Leagues (divisjonen under Champions Tour). For å oppmuntre organisasjoner til å fremme mangfold, forutsatt at et lag har 60 % av sine spillere bestående av Game Changers medlemmer, vil de også få lov til å støtte et annet lag i ligaen også. Dette betyr at spillere fra Game Changers vil kunne spille enten som toveis- eller enkeltlagsspillere, der de kan konkurrere på et Game Changers - og Challengers League/International Leagues -lag samtidig, forutsatt at de er kvalifisert.

Men denne justeringen av Game Changers -formatet er ikke det eneste Riot har planlagt. Vi har blitt fortalt at Game Changers Championship kommer tilbake i november (mellom 8-17), og at det utvides fra åtte til 10 lag. Tre av lagplassene vil bli tildelt EMEA-regionen, to til Nord-Amerika, to til Stillehavsregionen og en hver til LATAM, Brasil og Kina.

Riot har også til hensikt å teste og utforske konkurranser med blandede kjønn i den kommende lavsesongen, for å se hvordan de bedre kan oppmuntre til og fremme mangfold i konkurransescenen på Valorant.

Du kan lese mer om alle disse endringene i artikkelen nedenfor.