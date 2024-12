Game Pass Core får tre nye tilskudd i tide til jul

HQ

Microsoft var veldig tidlig ute med å tilby en ekte online-tjeneste for konsollene sine og revolusjonerte konseptet med Xbox Live Gold, som var en integrert del av online gaming i over to tiår. For litt over et år siden ble imidlertid Live Gold avviklet og erstattet av Game Pass Core. Tidligere inkluderte Live Gold to eller tre ofte ganske kjedelige spill hver måned, men nå er det et fast bibliotek med over 50 mer innholdsrike titler som abonnentene har gratis tilgang til.

Utvalget økes et par ganger i året, og i dag er nettopp en slik anledning. Fra nå av kan Game Pass Core-abonnenter laste ned og spille :



Crash Team Racing: Nitro-Fueled



DayZ



Geit Simulator



En komplett liste over alle titlene som er inkludert i tjenesten finner du på denne lenken. I går fikk også de andre Game Pass-alternativene mange nye titler, noe du kan lese mer om her.