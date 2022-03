Game Pass får både F1-kjøring, snowboarding og ville vest

HQ

Nærmest i kjent stil imponerte Microsoft da selskapet helt i starten av måneden avslørte at blant annet Marvel's Guardians of the Galaxy og Final Fantasy XIII ville bli en del av Xbox Game Pass og PC Game Pass. Derfor er det forståelig at siste halvdel ikke vil få like mange kjever til å falle i gulvet, men det er uansett gode og meget lovende spill som venter. Se bare her:



The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos på Cloud, konsollene og PC den 17. mars



Shredders på Cloud, Xbox Series og PC den 17. mars



Tainted Grail: Conquest på konsollene den 22. mars



Zero Escape: The Nonary Games på Cloud, konsollene og PC den 22. mars



Norco på PC den 24. mars



F1 2021 på konsollene den 24. mars



Crusader Kings III på Xbox Series den 29. mars



Weird West på Cloud, konsollene og PC den 31. mars



Det vil også forsvinne noen gode spill fremover: