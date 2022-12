Game Pass gir deg nesten alt i League of Legends og andre Riot-spill neste uke

HQ

Hele seks måneder har gått siden Microsoft og Riot Games kunngjorde det meget imponerende og omfattende PC Game Pass-samarbeidet sitt, så mange har lengtet etter nytt om League of Legends, Valorant, Legends of Runeterra og gjengen siden den gang. Det viser seg at ventetiden straks er over.

De to partnerne forteller at Riot Games-spillene blir tilgjengelig på Game Pass fra og med den 12. desember. Alt du trenger å gjøre for å få godene jeg ramser opp under er å koble Riot-kontoen din til Game Pass-kontoen din den dagen. Da vil du få tilgang til følgende spill med disse godene:

League of Legends





Alle de 160+ figurene som finnes nå



Umiddelbar tilgang til nye champions fremover



20% XP-booster



Valorant





Alle Agenter tilgjengelige nå



Umiddelbar tilgang til nye Agenter



20% Match XP-booster for Battle Pass, Event Pass og aktive Agent Contract-utfordringer



Legends of Runeterra





Alle kortene i Foundations Set



Teamfight Tactics





1-Star Rare Little Legend Tacticians



4 Arena Skins tilgjengelige frem til april og deretter ett Arena Skin som roterer hver måned



League of Legends: Wild Rift (kommer ikke før i januar)





Alle de 80+ figurene som allerede finnes



Umiddelbar tilgang til nye champions fremover



20% XP-booster



Siden de ønsker at så mange som mulig hopper inn i spillene med en gang får man i tillegg disse bonusene ved å koble sammen kontoene før den 1. januar: