Gamereactor er nå bedre på Android og iOS

HQ

Vi kan alle være enige om at videospilleren vår i Gamereactor virkelig ikke er bra til tider, og da særlig på mobilene. Koderne våre har dog jobbet rumpene av seg den siste tiden, noe vi nå ser ett resultat av.

For fra og med i dag kan du med ett enkelt trykk se trailere, GRTV-nyheter og lignende av høyeste kvalitet i videospilleren vår. Samtidig er det selvsagt mulig å sette videokvaliteten på lav om du ønsker å spare data. Alt du trenger å gjøre er å trykke på "HQ"-symbolet i videoen. Da vil videoen skifte over til høyeste kvalitet. Gjør det igjen for å gå tilbake til lavere kvalitet.

Du må gjerne prøve det ut og si hva du mener, for det er ingen hemmelighet at jeg virkelig ønsker å gjøre opplevelsen på GR bedre.