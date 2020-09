Gamereactor setter i gang stor ny 2v2 CS:GO-turnering i samarbeid med HyperX og Elkjøp

I fjor satte vi i gang en gigantisk 2v2-turnering i Counter-Strike: Global Offensive. Det var en kjempesuksess, og tusenvis av lesere på tvers av Norden meldte seg på. Nå vender vi tilbake med enda en turnering, og denne gangen har vi enda flere premier å by på enn tidligere, altså utover pengepremien.

I samarbeid med HyperX setter vi i gang en ny turnering, hvor du og en venn kan konkurrere om fete premier, som en storslått førstepremie på €1000, samt trådløse headset, tastaturer, mus og musematter fra HyperX.

Alt blir spilt BO3, det betyr altså best av tre kamper, og vi starter med en gruppespillfase, hvor de 16 beste lagene går videre til elimineringsrunder. Den store finalen avvikles den 14. november, og denne blir vist frem i en stor livestream på vår liveside.

Du kan lese mer om turneringen, samt lese samtlige regler på vår turneringsside. Nedenfor finner du både premielisten og tidsplanen for turneringen.

Tidsplan:

Sign-ups:

22. september - 4. otktober

Gruppespill:

6. oktober - 18. oktober

Eliminering 1:

20. oktober - 27. oktober

Eliminering 2:

29. oktober - 5. november

Kvartfinaler:

7. november - 8. november

Semifinaler:

10. november - 11. november

Bronzekamp:

13. november

Finale:

14. november

Premier:

1. plass:





€1000



To HyperX Truly Wireless Bundles (består av Cloud Flight S-headset, Alloy Elite 2-tastatur, Pulsefire Dart-mus og Fury Ultra RGB-musematte)



2. plass (til begge vinnere):





HyperX Cloud Flight S-headset



Pulsefire Dart-mus



Fury Ultra RGB-musematte



3. plass (til begge vinnere):





HyperX Cloud Flight S-headset



Vi oppfordrer alle som ønsker å delta å ta en tur innom turneringens Discord, og vi anbefaler alle å lese følgende regel:

Du må være minst 13 år gammel for å delta. Deltakere mellom 13 og 16 år trenger samtykke fra foreldre. All support foregår via [email protected]