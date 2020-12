Gamereactors store julekalender 2020 - Luke 15

Du ser på Annonser

Det er 15. desember og tid for å åpne en ny luke i julekalenderen. Hva gjemmer seg bak den i dag da?

I dag får vi et gjensyn med X-Gamer Energy, da de har gitt oss to av denne fete premiepakken. X-Gamer Energy er en pulverisert formel som du blander ut med vann for å få en forfriskende energidrikke som holder deg i gang gjennom gaming-øktene. Den er formulert for esportutøvere, halvproffer og hobbygamere. Den er uten sukker, inneholder 27 multivitaminger og Nootropic Amino for å skjerpe sinnet. Den inneholder kun 31 kalorier per 500 ml utblandet drikke.

Vi har fått to 600-grams "X-Tubz" med smakene Hyperbeast og Horus, samt en shaker for å blande ut drikken i.

For å være med i trekningen må du svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hvilket spill var årets skuffelse og hvorfor?

Lykke til!

Og om du er nysgjerrig på hva mer X-Gamer har å by på kan du sjekke ut nettsiden dems her, eller følge dem på Instagram.

