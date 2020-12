Gamereactors store julekalender 2020 - Luke 20

Du ser på Annonser

Nå er det bare noen dager igjen til julaften. Vi åpner den 19. luken, og hva finner vi bak den?

Blue har gitt oss en fet Yeti X World of Warcraft-mikrofon. Denne er designet i samarbeid med Blizzard og har et stilig matt design med gulldetaljer fra World of Warcraft. I tillegg til det kule designet byr denne også på en stemmefordreier som gjør at du kan høres ut som diverse figurer fra WoW-universet! Lyst til å vinne? Da må du svare på følgende spørsmål:

Hvem er din favoritt World of Warcraft-figur og hvorfor?

Vi gleder oss til å lese svarene deres :) Lykke til!

Her kan du sjekke ut flere av Blues produkter.

Delta her for muligheten til å vinne en PlayStation 5.