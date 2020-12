Gamereactors store julekalender 2020 - Luke 4

Moth forlater San Francisco Shock

den 16 november 2020 klokken 13 ESPORTSTEKST. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Grant "Moth" Espe har avslørt via Twitter at han offisielt forlater San Francisco Shocks Overwatch League-lag. Der har han vært i over to år, altså tre sesonger. Han...