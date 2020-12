Gamereactors store julekalender 2020 - Luke 6

Du ser på Annonser

Det er 6. desember og allerede 2. advent! Vi er klare for å åpne den sjette luken i vår store julekalender, og hva er det som gjemmer seg bak den?

I dagens luke kan du vinne et kult Call of Duty: Black Ops Cold War-inspirert Astro A10-headset. I pakken følger det også med en kode til eksklusivt innhold i spillet. Headsettet er designet for PlayStation, Xbox, PC, Mac og Mobil.

Denne premien kan vi takke Logitech for.

For å delta vil vi at du svarer på følgende spørsmål:

Hvilket spill synes du fortjener ekstra god lyd til ørene og hvorfor?

Vi gleder oss til å lese svarene deres. Lykke til!