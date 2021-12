Gamereactors store julekalender 2021: Luke 5

HQ

Det er femte desember og allerede andre søndag i advent. Det er tid for å åpne en ny luke!

JBL står for dagens premie, og i dag kan du vinne et lekkert JBL Quantum One til en verdi av 3000 kroner. Dette er et rålekkert gamingheadset optimalisert for PC-gaming, men som også fungerer fint på både PlayStation, Xbox, Switch og mobil med AUX-tilkobling. Daniel testet det nylig og elsket det, som du kan lese alt om her.

For muligheten til å vinne headsettet må du svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hva er favoritt-juletradisjonen din?

Lykke til!

Det er bare å delta i tidligere luker frem til vi trekker vinnere. Du finner luke 1 her, 2 her, 3 her og 4 her.