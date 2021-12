Gamereactors store julekalender 2021: Luke 6

HQ

Det er allerede 6. desember og julen nærmer seg med stormskritt. Det er tid for å åpne neste luke i vår kalender. Turtle Beach står for dagens premie og i dag kan du vinne en Turtle Beach Recon Controller designet for Xbox og PC.

Alt du må gjøre for sjansen til å vinne denne er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hvilken kontroller synes du er den mest behagelige noensinne?

Lykke til!

Det er bare å delta i tidligere luker frem til vi trekker vinnere. Du finner luke 1 her, 2 her, 3 her,4 her og 5 her.