Games Workshop avslører en ny utgave av Warhammer 40K: Kill Team

Games Workshop Games Workshop har ertet fansen i flere dager, med trailere som bygger opp til en stor avsløring. Og den avsløringen er ... en ny utgave av Warhammer 40K: Kill Team, som selges i form av et bokssett kalt Hivestorm.

Bokssettet foregår i Imperial verdenen på Volkus, og setter en gruppe av Militarum Tempestus Aquilons opp mot en invasiv styrke av Vespids fra T'au Empire. Dette betyr selvfølgelig vakre nye skulpter for begge.

Tempestus Aquilons slippes inn i kamp utstyrt med grav-chutes og hot-shot lasvåpen som, ifølge GW, "treffer mye hardere enn standard Imperial lasgun." Drop-in-strategien deres egner seg også til nærkamp, så noen av skulptene er også utstyrt med kortdistansevåpen som melta-karabiner.

Vespids har blant annet "ondskapsfulle" nøytronblastere, som beskrives som "kortdistansevåpen som bruker Vespid hjemverdenens unike krystaller til å projisere dødelig stråling". I følge med en MV44-overvåkningsdrone er Vespids i stand til å motta og utføre komplekse ordrer fra T'au Shas'ui -håndtererne, i tillegg til at imperiet har betrodd dem å bruke eksperimentell teknologi som kan gjøre dem usynlige.

Games Workshop

Noe av det viktigste i denne boksen er selvsagt det nye settet med kjerneregler for Kill Team, som er utformet for å være "klarere og lettere å lese enn noen gang før". Når det gjelder hva du faktisk får i denne nye utgaven av startsettet, er det bekreftet at det er en softback-utgave av de nye reglene, med en innbundet utgave tilgjengelig separat på et senere tidspunkt.

Disse nye reglene endrer ikke bare disse utgitte skulpturene, men også eksisterende, og generelle regler som universelle våpenregler som er oppdatert, er inkludert i settet sammen med skulpturspesifikke regler.

Det er mange andre ting inkludert i esken, og mer på vei i fremtiden fra Kill Team generelt, så hold deg oppdatert.