GameStop-nettstedet krasjer samme sekund som forhåndsbestillinger av Nintendo Switch 2 åpner

Mens My Nintendo Store-reservasjoner fortsatt er på vent, åpnet for bare noen få minutter siden forhandler GameStop-nettstedreservasjoner i USA for Nintendo Switch 2 ved lanseringen, og forespørsler til det gigantiske selskapets server har vært så høye at nettstedet har krasjet.

Mange brukere hevder å ha sittet fast ved betalingsporten for å fullføre reservasjonen, selv om varen forblir i handlekurven, mens andre har rapportert en 502 Bad Gateway-feil og ikke har klart å logge inn i det hele tatt. Selv om Nintendo Switch 2 forventes å slå alle salgsrekorder for en lanseringsspillkonsoll, med rundt 8 millioner konsoller distribuert innen 5. juni, ser det ut til at feilen hos GameStop godt kan skyldes såkalte scalpers, som vil ende opp med å forhåndsbestille konsollen og deretter plassere annonser på nett- og bruktsalgsplattformer som eBay for flere ganger den offisielle innkjøpsprisen.

Uansett fortsetter Nintendo Switch 2-bølgen å skape overskrifter på førstesidene. Har du sikret deg konsollen din ennå?