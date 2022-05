Gamle PlayStation-spill får Trophy-lister på nye PS Plus

HQ

Sony har flere ganger kastet bensin på ryktebålet ved å legge patent på å gjøre gamle PlayStation-spill bedre og gi dem Trophy-støtte, og nå ser vi endelig resultatet.

Bend Studio avslører nemlig på Twitter at Syphon Filter, ett av spillene fra den originale PlayStation som blir en del av PlayStation Plus Premium-samlingen når tjenesten slippes her til lands den 23. juni, vil ha en Trophy-liste. Dette blir nok ikke det eneste heller, så det skal bli spennende å se hvilke andre PlayStation-spill dette gjelder og om det er lov å håpe på noe lignende for PlayStation 2.