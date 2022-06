Gamle spill skal bli enda bedre på PlayStation

HQ

En av bekymringene mange av nostalgikerne blant dere hadde da Sony avslørte nesten alt man må vite om nye PlayStation Plus var at selskapet atter en gang ville gå for PAL-utgavene som kjører i 50hz av spill fra PlayStation - og PlayStation 2-generasjonen i stedet for NTSC som er laget for 60hz. Simpelt sagt betyr dette at spillene går litt saktere og ikke flyter like fint på skjermen, så kritikken tok seg opp da det virket som om Sony ville gå i den samme fellen som med PlayStation Classic ved å gå for PAL. Denne dempet seg da tjenesten ble lansert i statene og spillene faktisk bruker NTSC, men nå som vi også har fått nye PlayStation Plus viser det seg at dette ikke blir tilfellet her. Heldigvis vil dette endre seg etter hvert.

PlayStations Twitter forteller nemlig at de aller fleste gamle PlayStation Plus Premium-spill vil la oss velge mellom PAL- og NTSC-utgavene takket være oppdateringer i fremtiden, så om du foretrekker høyere hertz, flere språkvalg, i noen tilfeller andre skuespillere og slik oppfylles ønskene dine forhåpentligvis snart.