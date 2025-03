Ganginho blir også utestengt fra PGL-arrangementer for Counter-Strike 2 korrupsjon og brudd på spillregler

HQ

I forrige uke kunngjorde Esports Integrity Commission (ESIC) at Ilya "Ganginho" Chernychenko ville bli utestengt de neste tre årene og ikke kunne konkurrere i noen konkurransespill i fremtiden på grunn av en etterforskning som slo fast at spilleren brøt korrupsjons- og gamblingrestriksjoner.

Denne avgjørelsen førte til at Ganginho ble utestengt fra alle ESIC-tilknyttede arrangementer frem til desember 2027, og fikk forbud mot å delta i noen form for rolle, det være seg som spiller, trener, manager, kringkaster og så videre.

Nå tar også PGL et oppgjør med spilleren og utestenger ham også fra sine turneringer. PGL uttaler: "Counter-Strike 2 spilleren Ilya "Ganginho" Chernychenko er utestengt fra alle PGL-turneringer for korrupsjon og brudd på spill."

Det er ikke angitt noen tidshorisont for utestengelsen, noe som tyder på at denne utestengelsen, i motsetning til ESICs avgjørelse, kan være permanent. Ganginho er ikke et kjent navn, og er kjent for å konkurrere i B- og C-nivåene i konkurrerende Counter-Strike 2. Det er lite sannsynlig at han vil få mange roller i esport i fremtiden etter denne store prøvelsen.