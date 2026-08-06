Gareth Edwards vil ikke regissere den neste «Jurassic World»-filmen på grunn av kreative uenigheter

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Gareth Edwards vil ikke være med i den neste «Jurassic World»-filmen. Regissøren av «Godzilla», «Rogue One», «The Creator» og fjorårets Jurassic World: Rebirth har trukket seg fra prosjektet på grunn av kreative uenigheter, ifølge en rapport fra Deadline torsdag. Edwards vil fokusere på sine egne originale prosjekter, og Universal og Amblin vil finne en ny regissør.

Utviklingen av filmen fortsetter, med David Koepp som manusforfatter igjen, og Scarlett Johansson, Jonathan Bailey og Mahershala Ali forventes å være med igjen. Målet er å starte innspillingen i 2027 og ha premiere sannsynligvis i 2028, tre år etter den forrige filmen.

Da Universal bestemte seg for å fortsette «Jurassic World»-serien etter at Colin Trevorrow avsluttet den andre trilogien i 2022, var ikke Edwards førstevalget; det ble rapportert at David Leitch hadde blitt valgt av studioet. Men Leitch, regissøren av «John Wick», ble ikke med i produksjonen på grunn av kreative uenigheter, og Edwards ble hentet inn for å jobbe med manuset skrevet av Koepp.