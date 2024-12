Garry's Mod-skaperen vil ikke forfølge søksmål over Fortnites Skibidi Toilet crossover

HQ

Fortnites siste crossover har hevet øyenbrynene da det populære spillet legger til innhold fra den bisarre Skibidi Toilet-webserien. Mens mange stiller spørsmål ved lovligheten av dette samarbeidet, spesielt siden det bruker eiendeler fra Valves Source Filmmaker, har Garry Newman, skaperen av Garry's Mod, gjort det klart at han ikke vil ta rettslige skritt.

I et nylig innlegg på X uttalte Newman at han ikke har noen planer om å saksøke Epic Games. Han understreket at han verken eier eiendelene fra Half-Life 2 eller Source Filmmaker, som er en integrert del av Skibidi Toilet-serien. Hans likegyldighet til situasjonen gjenspeiler hans tro på at det ikke er noe juridisk grunnlag for et søksmål.

Skibidi Toilet har blitt et popkulturelt fenomen, men noen lurer fortsatt på hvem som eier serien. Selv om Newman har tatt avstand fra dramaet, spekuleres det fortsatt i hvem som egentlig har rettighetene til det virale innholdet.

