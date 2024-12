Gasperini, Atalantas trener, var "99,9 fornøyd" til tross for tapet mot Real Madrid: "Det var en hyllest til fotballen" "Ingen kastet bort tiden, ingen ønsket å få et gult kort for den andre spilleren".

HQ Gian Piero Gasperini, manager for Atalanta siden 2016, har hatt en imponerende sesong så langt, og leder både den italienske Serie A og er et av de bedre lagene på Champions LeagueAtalanta har kun tapt én kamp, gårsdagens mot Real Madrid, som trenes av italieneren Carlo Ancelotti. Under Gasperini har Atalanta vokst fra å være nedrykkstruet til Serie B til å bli en av de sterkeste fotballklubbene i Italia. Og til tross for tapet i går, 2-3 hjemme, var Gasperini optimistisk. Til og med betatt etter å ha sett det han beskrev som en "hyllest til fotballen". På pressemeldingen etter kampen sa Gasperini at han var fornøyd med 99,9 prosent, men mente at uavgjort hadde vært et mer rettferdig resultat. "Vi fortjente det. Men å tape vil presse oss til å forbedre oss". "Jeg er glad på guttenes vegne, det var en flott kamp. De gratulerer meg, men det er for spillerne. De spilte en utmerket kamp." Gasperini fremhever at de kom seg etter det andre målet og "tvang Madrid til å spille etter sine regler", sa han på pressekonferansen transkribert av As. "For å ha en god kamp må begge lagene være gode, og i dag spilte begge lagene bra. Ingen sparte noen anstrengelser, ingen kastet bort tiden. Det var en hyllest til den vakreste sporten i verden, å spille uten å prøve å få gule kort fra rivalene eller forfalske straffespark, i motsetning til andre kamper. Alle elsket det, folk hjemme, folk på TV. Spillerne må gratuleres for det." Marco Iacobucci Epp / Shutterstock