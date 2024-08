Gearbox-sjef Randy Pitchford er under ild, spøkefullt, for tidligere kommentarer

HQ

Med den nylige kunngjøringen av Borderlands 4 på årets Gamescom kom også informasjonen om at tittelen ville komme tilbake til Steam -plattformen, etter at Borderlands 3 bare var tilgjengelig på PC via Epic Games Store.

På den tiden i 2019, Pitchford sa: "Fra et track record-synspunkt er min forventning at Epics investering i teknologi vil overgå Valves vesentlig.

"Når vi ser tilbake på Steam om fem eller ti år, kan det se ut som en døende butikk, og andre, konkurrerende butikker vil være stedet å være."

Vel, fem år senere har Steam knapt lagt merke til tilstedeværelsen av Epic Games Store i markedet og går fortsatt veldig sterkt, så Pitchford har vært i noen vitser fra samfunnet.

Selv om det kan være morsomt å le på hans bekostning, er Pitchfords mening her til syvende og sist god. Hovedargumentet hans om at han foretrekker alternative butikker fordi de bedre støtter artistene i stedet for forhandlerne, er godt, men til syvende og sist er det ingen butikker som støtter forbrukeren så godt som Steam gjør i dag, og dette har vært Epics undergang.

Mens Epic som selskap har hatt stor suksess med titler som Fortnite, er det som butikk litt kjedelig - en forretningsmodell som fokuserer på så mange (diskutabelt uønskede) gratisspill som mulig og flere (diskutabelt uønskede) eksklusive spill, gjør det bare ikke for kunder som ønsker en god shoppingopplevelse og et bredt utvalg av titler. Og med Valve som har sine egne melkekuer som Counter-Strike 2, Dota 2, Team Fortress 2, og sitt 30% salgskutt, ser det ikke ut til å gå noe sted med det første, selv om Epic Games har en like stor lommebok å svinge rundt (takk, PC Gamer).