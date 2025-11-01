Gearbox-sjefen tror ikke spill har hatt sin Citizen Kane ennå

HQ

Til tross for at det finnes mange spill som blir verdsatt som mesterverk av fansen, mener Gearbox' Randy Pitchford at spill ikke helt har nådd det nivået ennå. Vi har i hvert fall ikke hatt noe som kan sammenlignes med Citizen Kane for film.

I en ny dokumentar om lanseringen av Borderlands 4 lagt ut av Shacknews (via GamesRadar), sier Pitchford at han mener at spill er "bare så vidt kommet i gang" sammenlignet med film.

"Jeg elsker at vi bare så vidt har begynt", sa Pitchford. "Vi har ikke engang hatt vår Citizen Kane ennå, for ikke å snakke om Jurassic Park eller Star Wars. Vi holder bare på å finne ut av dette. Men det er gøy."

Det er høyst usannsynlig at Pitchford mener at ingen spill er mesterverk, men i stedet er det mer sannsynlig at han mener at spillindustrien har mye potensial i seg og ennå ikke har sett en utgivelse som virkelig definerer mediet. Det er mulig vi aldri får se det Pitchford ville kalt spillenes Citizen Kane, men det vil ikke hindre utviklerne i å gi alt hver gang de prøver å lage et mesterverk.