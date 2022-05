Det er en tragisk reise de har foretatt, Eden Games. Fordi det begynte så lovende med hvordan 12 venner på slutten av 1996 bestemte seg for å prøve å lage et rallyspill til PlayStation og litt over et år senere spyttet ut det i dag ikoniske V-Rally. Men hva skjedde etter det? Eden Games vokste så det knaket. V-Rally 2. V-Rally 3. Need for Speed: Porsche Unleashed. Så kom det store smellet... Infogrames kjøpte dem opp og året etter ble Infogrames Atari og utviklingen av Test Drive Unlimited startet. Det var en gang at Eden Studios besto av 100 racinggale utviklere som virkelig brant for å lage skikkelig ambisiøs open world-racing, herlig bensinduftende og med ekspansive kveldssolløp. Men Test Drive Unlimited solgte dårlig og Atari sparket over halve personalet uten forvarsel, noe som fikk Eden Studios-grunnleggeren rimelig forbanna. Han saksøkte eieren/utgiveren og i 2015 ble Eden igjen uavhengig. Nå hadde imidlertid staben krympet fra 100 til 50 og ned til 15. Og med 15 personer lager man jo ikke akkurat påkostede storspill, spesielt ikke i racingsjangeren.

Grafikken er nydelig.

Det er sannsynligvis også grunnen til at Eden Studios' hovedfokus i dag er på visuelt slående mobilracingspill bygget rundt et blockchain-system hvor du må kjempe deg i hjel for å låse opp nytt innhold, eller brette opp lommeboka og betale ekte penger for mer. Og dette merkes tydelig i Gear.Club Stradale for iPhone, selv om det nå er en del av Apple Arcade og dermed per definisjon fritt for alt som heter mikrotransaksjoner. Den kjipe grindingen er der fortsatt, dessverre, selv om jeg aldri trenger å bruke penger for å komme meg videre - bare tid. Mye tid.

Spillserien Gear.Club handler om klubber, akkurat som navnet tilsier. Det dreier seg om den følelsen av elitær eksklusivitet som en sportsbilklubb i virkeligheten tilbyr, tilsynelatende. Litt som Driveclub fungerer for PlayStation 4, men på en klart enklere og mobiltilpasset måte. Det er tydelig at Eden Studios kikket både én gang og 129 999 ganger på Evolution Studios lekre PS4-spill da de først laget den første delen av Gear.Club-serien. Oppsettet er veldig likt selv om klubbhysteriet stort sett føles som krims-krams etter min mening. For min del dukker aldri følelsen av eksklusivitet opp her, og de vakre middelhavshusene som jeg parkerer utenfor når jeg bytter mellom bilene gir meg ingenting og bidrar ikke noe til atmosfæren. Jeg hadde nok mye heller sett en åpen layout med flere og tettere onlinerace og flere biler å velge mellom fra start, ulåste og klare til å kjøre. Hele denne greia med at jeg må "låse opp" hver eneste lille bil ved å slite meg gjennom løp etter løp begynte å føles skikkelig gammel allerede i 2004 synes nå jeg. I dag... 4000 år senere - er det bare én stor irritasjonsfaktor.

Det er nok av sexy sportsbiler basert på ekte lisenser inkludert i spillet.

Racingen er en slags blanding mellom Assetto Corsa Mobile og Asphalt 9, 50% arkade og 50% "simcade", med andre ord. Bilene går ikke særlig fort og de alle understyrer ganske mye. Hver kjerre akselererer trist nok av seg selv, noe som stort sett betyr at du som spiller bare trenger å svinge, da bremsen er ganske meningsløs. Det er en "foreslått linje" i asfalten, akkurat som i Forza Motorsport, for eksempel, som selvfølgelig blir rød når du nærmer deg en sving, noe som likevel ikke betyr at jeg noen gang har behov for å bremse (som du gjør ved å legge tommelen over hele bilen og trykker ned), i stedet snur jeg litt hardere, setter i gang en liten minisladd som gjør at bilens front peker mot slutten av svinger, og kjører så videre. Det gjør at racingen fort blir ganske kjedelig.

For å låse opp biler må du kjempe deg gjennom mange løp.

En del av dette spillet som er desto bedre - er grafikken. At 15 personer kan lage et mobilspill som ser så bra ut er kult, og alt fra veiene til de omkringliggende miljøene og bilene utstråler førsteklasses kvalitet. Flyter bra også, laster raskt og tilbyr en veldig fin, lettfattelig presentasjon. Lyden er heller ikke dum, selv om musikken føles litt malplassert punkrockaktig i lange øyeblikk. Det er synd at Eden ikke har utfordret meg som spiller mer med en annen type kjøreopplevelse og krever at du kontrollerer bilens akselerasjon også. Det er også synd at Eden Studios ikke lagde et "åpent" racingspill uten blockchain-følelsen av å måtte slite hardt for å komme videre. Det trekker ned Gear.Club Stradale som må nøye seg med en middelmådig score.